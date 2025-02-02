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Президент РФС Дюков рассказал, был ли готов к санкциям

Президент РФС Дюков рассказал, был ли готов к санкциям
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Президент Российского футбольного союза (РФС) и руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал, был ли готов к санкциям. Ранее стало известно, что функционер был внесён в санкционный список США. Об этом сообщил официальный сайт Управления по контролю за иностранными активами США.

«Был ли я готов к тому, что попаду под санкции? Для меня это не стало сюрпризом. На работу Российского футбольного союза это никак не повлияет. РФС продолжит работу, как и до этого», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Александр Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года.

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