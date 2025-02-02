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Дюков: есть основания для проведения переговоров с Мажичем о новом контракте

Дюков: есть основания для проведения переговоров с Мажичем о новом контракте
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с контрактом главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

— Есть ли новости о контракте Мажича?
— Сейчас, после окончания выборной конференции и определения состава Исполкома, у нас уже есть основания, чтобы провести переговоры, — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Мажич был назначен на пост главы департамента судейства РФС в июне 2023 года. Контракт был заключён на два года с возможностью продления ещё на один год.

Сегодня, 2 февраля, стало известно о том, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он возглавляет с 22 февраля 2019 года.

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