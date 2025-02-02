«Спартак» разгромил «Астану» в товарищеском матче

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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и «Астана» (Казахстан). Команды играли на стадионе «Джебель-Али Центр» в Дубае (ОАЭ). Красно-белые разгромили казахстанский клуб со счётом 4:1.

На 10-й минуте защитник «Астаны» Алекса Аманович открыл счёт. Ответный мяч «Спартака» на 21-й минуте забил защитник Даниил Хлусевич. На 32-й минуте защитник Никита Чернов увеличил преимущество красно-белых. На 53-й минуте отличился форвард московского клуба Хесус Медина. На 56-й минуте полузащитник Даниил Зорин довёл счёт до разгромного — 4:1.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке. «Астана» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана после завершения сезона.

19 февраля «Спартак» сыграет товарищеский матч с московским «Торпедо», а 23 февраля — с «Насафом» (Узбекистан).

2 марта красно-белые проведут встречу с «Оренбургом» в рамках 19-го тура чемпионата России.