Дюков: если какие-то трудности в экономике происходят — это не скажется на футболе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением, какое влияние экономика страны оказывает на футбол.

— Вы работаете в трудных условиях. Сейчас экономика не такая, как была раньше.

— Не соглашусь. Несмотря на санкции, экономика точно не стала хуже. Она продолжает развиваться. Вспомним, что было в 90-х. Достаточно посмотреть хронику, как выглядели наши улицы, на каких машинах мы передвигались, как одевались, проводили досуг, сколько было футбольных полей и какого качества. Всё изменилось. Мы все вместе с вами проделали большую работу, изменили страну в лучшую сторону.

— Не отражается ли ухудшение экономической ситуации на финансировании проектов РФС?

— Вся мировая экономика — это цикличное развитие, конечно, иногда приходят сложные времена. Есть более удачный год, есть — менее. Не вижу изменений к худшему. Даже если какие-то трудности происходят, это не скажется на футболе, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он возглавляет с 22 февраля 2019 года.