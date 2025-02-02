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Дюков: если какие-то трудности в экономике происходят — это не скажется на футболе

Дюков: если какие-то трудности в экономике происходят — это не скажется на футболе
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением, какое влияние экономика страны оказывает на футбол.

— Вы работаете в трудных условиях. Сейчас экономика не такая, как была раньше.
— Не соглашусь. Несмотря на санкции, экономика точно не стала хуже. Она продолжает развиваться. Вспомним, что было в 90-х. Достаточно посмотреть хронику, как выглядели наши улицы, на каких машинах мы передвигались, как одевались, проводили досуг, сколько было футбольных полей и какого качества. Всё изменилось. Мы все вместе с вами проделали большую работу, изменили страну в лучшую сторону.

— Не отражается ли ухудшение экономической ситуации на финансировании проектов РФС?
— Вся мировая экономика — это цикличное развитие, конечно, иногда приходят сложные времена. Есть более удачный год, есть — менее. Не вижу изменений к худшему. Даже если какие-то трудности происходят, это не скажется на футболе, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он возглавляет с 22 февраля 2019 года.

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