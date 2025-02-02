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В РФС заявили, что приняли бюджет на 2025 год

В РФС заявили, что приняли бюджет на 2025 год
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с бюджетом на 2025 и 2026 год.

«На этот год бюджет принят, более того, принят и на следующий. Всё идет к тому, что мы сохраним бюджет 2025 года на уровне 2024», — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 2 февраля, стало известно о том, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он возглавляет с 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента санкт-петербургского «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).

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