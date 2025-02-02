«Милан» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Серии А начнётся в 20:00

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

После 21 сыгранного матча «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.