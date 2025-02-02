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Дюков рассказал, как меняется РФС и российский футбол

Дюков рассказал, как меняется РФС и российский футбол
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, как меняется организация и российский футбол.

— Для вас работа в РФС — не день сурка?
— Это движение вперёд, развитие. Какой день сурка? РФС и российский футбол меняется, у нас есть дошкольный футбол. Проект «Школьный футбол» увлекает детей занятиями физкультурой. У нас четыре года назад не было 5000 школ и двух миллионов детей, которые регулярно играют в футбол. Есть ЮФЛ, новый Кубок, по-другому проводиться Суперкубок, изменились доходы клубов. Женского футбола по сути не было, сейчас это массовое явление, развивается пляжный футбол и футзал. Дня сурка нет», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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