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Тетрадзе — о сокращении бюджета в «Алании»: может, это шаг назад, чтобы сделать 10 вперёд?

Тетрадзе — о сокращении бюджета в «Алании»: может, это шаг назад, чтобы сделать 10 вперёд?
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Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о ситуации вокруг «Алании». Ранее стало известно, что владикавказский клуб может прекратить своё существование. Из-за финансовых проблем и сокращения бюджета команда отменила сборы в Турции, выставила всех футболистов на трансфер, собирается понизить зарплаты всем тренерам и игрокам, а также упразднила вторую команду.

— Получится «Алании» пережить этот период?
— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно находиться внутри команды. Для меня пока вся информация вокруг «Алании» — это слухи. Я прекрасно понимаю, что футболисты уходят из клуба, потому что им предлагают меньшие условия. Их винить нельзя. Но это решение руководства клуба. Какие цели при этом преследуются?

Может, это будет шаг назад, чтобы сделать 10 вперёд? Если стоят такие задачи, может, это и правильно. Насколько я понял, в «Алании» сейчас делается ставка на молодёжь. Это тоже верный шаг, — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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