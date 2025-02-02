Тетрадзе прокомментировал переход экс-вратаря «Спартака» Свинова в «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о трансфере экс-голкипера московского «Спартака» Ильи Свинова в клуб из Башкортостана.

«Свинов — это приятное приобретение. Берём его в аренду. Это была инициатива тренерского штаба, чтобы создать здоровую конкуренцию нашему вратарю [Олегу] Баклову. Она обоим пойдёт на пользу. Два равноценных вратаря — приятная головная боль для тренера», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 21 сыгранного матча «Уфа» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Омари Тетрадзе сыграют с «Чайкой». Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 45 очков.