Президент РФС Дюков высказался о задержании Сергея Анохина

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о задержании экс-гендиректора «Фонбета» и бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина.

— Какая ваша реакция на задержание Сергея Анохина?

— Я знаю, что оно не имеет отношения к его деятельности на посту вице-президента РФС. Больше информации у меня нет. Ведётся следствие, давайте дождёмся результатов, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее сообщалось, что Анохину предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Должность вице-президента и члена исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин занимал с 2016-го по 2022-й.