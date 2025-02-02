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Глава РФС Дюков рассказал, что ряд клубов рассматривает строительство крыш над стадионом

Глава РФС Дюков рассказал, что ряд клубов рассматривает строительство крыш над стадионом
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что ряд клубов рассматривает строительство крыш над стадионом.

— Нет ни одной арены с крышей в Москве. Чем это можно обосновать?
— Хотелось бы, чтобы таких стадионов, как в Санкт-Петербурге, было больше. Знаю, что ряд клубов рассматривают строительство крыш над стадионом. Просто нужно время. Думаю, в ближайшее время мы получим какое-то дополнительное количество стадионов, оборудованных крышей, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он возглавляет с 22 февраля 2019 года.

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