Глава РФС Дюков рассказал, что ряд клубов рассматривает строительство крыш над стадионом

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что ряд клубов рассматривает строительство крыш над стадионом.

— Нет ни одной арены с крышей в Москве. Чем это можно обосновать?

— Хотелось бы, чтобы таких стадионов, как в Санкт-Петербурге, было больше. Знаю, что ряд клубов рассматривают строительство крыш над стадионом. Просто нужно время. Думаю, в ближайшее время мы получим какое-то дополнительное количество стадионов, оборудованных крышей, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он возглавляет с 22 февраля 2019 года.