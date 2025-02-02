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Дюков: Карпин качественно работает, поэтому мы продлили контракт

Дюков: Карпин качественно работает, поэтому мы продлили контракт
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о главном тренере сборной России Валерие Карпине.

— Поздравили Карпина с днём рождения?
— Пока нет, но обязательно поздравлю.

— Через два дня он выйдет на третье место по проведённому времени на посту главного тренера. На первом — Черчесов. Верите, что Валерий Георгьевич выйдет на первое место?
— Всё будет зависеть в том числе и от его желания. Количество дней важно, но важно и качество. Он работает качественно, поэтому мы продлили контракт, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

28 июня 2024 года стало известно, что Карпин подписал новое соглашение с РФС, рассчитанное на четыре года.

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