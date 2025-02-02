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Барселона — Алавес, результат матча 22-го тура Ла Лиги, счёт 1:0, 2 февраля 2025 года

«Барселона» с минимальным счётом обыграла «Алавес» в матче 22-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро (Испания). «Барселона» обыграла «Алавес» со счётом 1:0.

Испания — Примера . 22-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Левандовски – 61'    

Единственный гол в матче на 61-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ему ассистировал полузащитник Ламин Ямаль — 1:0.

После 22 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.

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