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«Барселона» с минимальным счётом обыграла «Алавес» в матче 22-го тура Ла Лиги

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро (Испания). «Барселона» обыграла «Алавес» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 61-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ему ассистировал полузащитник Ламин Ямаль — 1:0.

После 22 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.