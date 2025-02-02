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Белорус Мельниченко — о первом голе за «Порту Б»: эмоции топ!

Белорус Мельниченко — о первом голе за «Порту Б»: эмоции топ!
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Нападающий футбольного клуба «Порту» Трофим Мельниченко прокомментировал свой первый гол за дубль португальской команды.

«Эмоции от первого гола за дубль «Порту» — топ! Меня уже поздравили из Беларуси. После игры тренер сказал мне что-то на португальском (улыбается)», — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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