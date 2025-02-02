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Экс-игрок «Ромы» Тетрадзе: честь и хвала Кварацхелии, что его пригласили в «ПСЖ»

Экс-игрок «Ромы» Тетрадзе: честь и хвала Кварацхелии, что его пригласили в «ПСЖ»
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Бывший защитник итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе высказался о трансфере полузащитника Хвичи Кварацхелии во французский «Пари Сен-Жермен».

«В Италии был спад три-четыре года назад, но сейчас Серия А снова поднимается. Те команды, которые были в лидерах — «Милан», «Ювентус», «Интер», — сильно прибавляют. Даже сейчас итальянский чемпионат сильнее французского. В Италии играть намного тяжелее.

Но «ПСЖ» — лицо французского футбола последних лет. Этот клуб подписывает великих футболистов. Честь и хвала Хвиче, что его туда пригласили — не каждого позовут в «ПСЖ». Я бы не сказал, что это шаг назад. Он же не ушёл в какой-то средний клуб, а подписал контракт с топ-командой.

Но мне хотелось, чтобы Кварацхелия ещё год поиграл в Италии, чтобы посмотреть, на каком уровне он находится как футболист», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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