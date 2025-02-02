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Гранат: у «Спартака» неплохая обойма в атаке, но Станкович не может рассчитывать на всех

Гранат: у «Спартака» неплохая обойма в атаке, но Станкович не может рассчитывать на всех
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Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в стан красно-белых.

«Что касается трансфера Солари, у «Спартака» вроде неплохая обойма в атаке, но Станкович не может рассчитывать на всех. Тот же Зиньковский получает не так много времени и не так ярко проявляет себя. Поэтому в клубе ищут свежую кровь, которая способная усилить команду», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С лета 2022 года Солари защищает цвета «Ривер Плейт». За этот период он провёл 110 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 ассистами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в € 7 млн.

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