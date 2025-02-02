Тренер «Ахмата» Ташуев: если создавать второй Кубок, надо возвращаться к прежнему формату

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев оценил идею создания второго Кубка в России.

«В Англии же есть Кубок и Кубок лиги. Но они действуют в формате «проиграл — вылетел». Поэтому, если создавать ещё один Кубок, надо возвращаться к прошлому формату. А чтобы был большой набор матчей, с учётом размеров нашей страны, надо увеличить количество участников Премьер-Лиги до 18 команд. В Испании, Германии — по 20 клубов, а у нас в огромной стране — 16.

У нас хватает желающих, стадионов. В Первой лиге, во Второй лиге идёт борьба за то, чтобы подняться выше рангом. Про второй Кубок, повторюсь, создать можно, но надо упорядочить формат, сделать так, как играется в других странах. А у нас Кубок слишком раздут, особенно с учётом логистики, южные команды не могут добираться на самолётах», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Помимо «Ахмата», Ташуев тренировал «Автозапчасть», «Крылья Советов», «Сатурн Раменское», «Звезда Серпухов», «Салют», «Краснодар», «Спартак» Нальчик, «Металлург», «Анжи», «Кубань», «Чайка», «Факел» и другие команды.