«Арсенал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ

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Сегодня, 2 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Троссард, Хаверц, Мартинелли.

«Манчестер Сити»: Ортега, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Фоден, Нунес, Силва, Мармуш, Савио, Холанд.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 47 очков за 23 матча. «Манчестер Сити» заработал 41 очко после 23 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 56 очков за 23 игры.