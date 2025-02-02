Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Троссард, Хаверц, Мартинелли.

«Манчестер Сити»: Ортега, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Фоден, Нунес, Силва, Мармуш, Савио, Холанд.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 47 очков за 23 матча. «Манчестер Сити» заработал 41 очко после 23 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 56 очков за 23 игры.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Манчестер Сити». Учитель будет гордиться учеником
«Арсенал» — «Манчестер Сити». Учитель будет гордиться учеником
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android