Гендиректор «Рубина» Айбатов прокомментировал переизбрание Дюкова президентом РФС

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался о переизбрании Александра Дюкова на должность президента Российского футбольного союза (РФС).

«То, что Дюков оказался единственным кандидатом, говорит о том, что человек работает как надо. Он делает всё, чтобы российский футбол развивался. Остальные его поддерживают. Наверное, просто никто и не собирается ему мешать и баллотироваться в президенты РФС. Александр Валерьевич показал, что работает хорошо», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он возглавляет с 22 февраля 2019 года.