Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тетрадзе — о Караваеве: ахилл — очень серьёзная и неприятная травма. Знаю, что это такое

Тетрадзе — о Караваеве: ахилл — очень серьёзная и неприятная травма. Знаю, что это такое
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о травме защитника санкт-петербургского «Зенита» Вячеслава Караваева. Напомним, у игрока сине-бело-голубых разрыв ахиллова сухожилия.

«Разрыв ахилла — очень серьёзная и неприятная травма. Сухожилия долго заживают. Я знаю, что это такое. В своё время у меня воспалился ахилл. Я целый год мучился с ним, играя в «Алании». В недельном цикле иногда пропускал тренировочный процесс, а уже ближе к игре готовился. Ахилл — это неприятное место, ему нужен постоянный покой.

А когда ходишь, то дёргаешь его, поэтому он не успевает заживать. Как говорили мне медики, в зоне ахилла плохое кровоснабжение. Желаю Караваеву как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Хотелось бы выйти в РПЛ, но боремся за выживание». Тетрадзе вернулся в российский футбол
Эксклюзив
«Хотелось бы выйти в РПЛ, но боремся за выживание». Тетрадзе вернулся в российский футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android