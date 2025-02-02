Тетрадзе — о Караваеве: ахилл — очень серьёзная и неприятная травма. Знаю, что это такое

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о травме защитника санкт-петербургского «Зенита» Вячеслава Караваева. Напомним, у игрока сине-бело-голубых разрыв ахиллова сухожилия.

«Разрыв ахилла — очень серьёзная и неприятная травма. Сухожилия долго заживают. Я знаю, что это такое. В своё время у меня воспалился ахилл. Я целый год мучился с ним, играя в «Алании». В недельном цикле иногда пропускал тренировочный процесс, а уже ближе к игре готовился. Ахилл — это неприятное место, ему нужен постоянный покой.

А когда ходишь, то дёргаешь его, поэтому он не успевает заживать. Как говорили мне медики, в зоне ахилла плохое кровоснабжение. Желаю Караваеву как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.