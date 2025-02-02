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Илья Помазун: смотрел, как отец играл за «Спартак» в ЛЧ, много расспрашивал его про клуб

Илья Помазун: смотрел, как отец играл за «Спартак» в ЛЧ, много расспрашивал его про клуб
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Новичок «Спартака» Илья Помазун рассказал, как на его переход в клуб отреагировал его отец Александр Помазун, ранее выступавший в составе красно-белых.

— Твой отец играл за «Спартак» в 1993 году и стал чемпионом России. Смотрел его матчи?
— Конечно, в интернете много видео игр с его участием. Смотрел, как он выступал в Лиге чемпионов и в чемпионате России. И вообще — много расспрашивал отца о «Спартаке».

— Как он отреагировал, когда узнал, что у тебя есть возможность стать красно-белым?
— Мы ехали после совместной тренировки, и я сказал, что мной интересуется «Спартак». Папа очень обрадовался и сказал, что сто процентов надо принимать такое предложение. Потому что это большой клуб, — приводит слова Помазуна пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

Помазун является выпускником академии ЦСКА. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

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