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«Локомотив» вёл переговоры с Божеником и рассматривал Бен-Йеддера с Ихеаначо

«Локомотив» вёл переговоры с Божеником и рассматривал Бен-Йеддера с Ихеаначо
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Стали известны варианты на позицию форварда, которые рассматривал «Локомотив». В числе них были форвард «Боавишты» Роберт Боженик и Виссам Бен-Йеддер, который находится в статусе свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«По Боженику «Локомотив» вёл конкретные переговоры, но не смог договориться из-за высокой суммы трансфера. Также рассматривались варианты с подписанием Бен-Йеддера на правах свободного агента, но от него отказались из-за репутации.

Был доступен вариант с арендой Ихеаначо у «Севильи», но он не понравился спортивному блоку «Локомотива». Также москвичи делали запрос по японскому форварду «НЕК» Огаве, но клуб оказался продавать игрока», — добавил источник «Чемпионата».

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