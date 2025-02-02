Экс-футболист «Ромы» Тетрадзе: Сафонову и Кварацхелии будет намного проще вдвоём в «ПСЖ»

Бывший защитник итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе высказался об игроках французского «Пари Сен-Жермен» — грузинском полузащитнике Хвиче Кварацхелии и российском вратаре Матвее Сафонове.

«Конечно, Сафонову и Хвичи будет намного проще вдвоём. Тем более что Сафонов в «ПСЖ» с лета и полностью адаптировался. Хвиче будет легче в плане языкового барьера, тем более что менталитет французов отличается от итальянского», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 50 очков после 20 игр.