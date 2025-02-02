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Главный тренер «Тюмени» прокомментировал поражение в товарищеском матче со сборной КНДР

Главный тренер «Тюмени» прокомментировал поражение в товарищеском матче со сборной КНДР
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Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков высказался о поражении от национальной команды Северной Кореи (0:1) в международном товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
КНДР
КНДР
Окончен
1 : 0
Тюмень
Тюмень, Россия
1:0    

«Сборная есть сборная, хорошая у них команда. Понятно, что они готовятся сейчас к отборочным играм. Мне понравилась игра, боевая команда. Я поблагодарил наших ребят. По счёту мы минимально уступили, но по игре были на уровне.

Мне показалось, что соперник был настроен серьёзно — много жёсткой борьбы, жёлтых карточек, стыков. Никто не хотел уступать, боевой матч получился», — сказал Меньщиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

6 февраля «Тюмень» сыграет товарищеский матч с московским «Динамо-2», а 10 февраля — с «Окжетпесом» (Казахстан).

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