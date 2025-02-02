Главный тренер «Тюмени» прокомментировал поражение в товарищеском матче со сборной КНДР

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков высказался о поражении от национальной команды Северной Кореи (0:1) в международном товарищеском матче.

«Сборная есть сборная, хорошая у них команда. Понятно, что они готовятся сейчас к отборочным играм. Мне понравилась игра, боевая команда. Я поблагодарил наших ребят. По счёту мы минимально уступили, но по игре были на уровне.

Мне показалось, что соперник был настроен серьёзно — много жёсткой борьбы, жёлтых карточек, стыков. Никто не хотел уступать, боевой матч получился», — сказал Меньщиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

6 февраля «Тюмень» сыграет товарищеский матч с московским «Динамо-2», а 10 февраля — с «Окжетпесом» (Казахстан).