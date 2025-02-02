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Тетрадзе: нельзя ставить крест на Черчесове по одной работе в сборной Казахстана

Тетрадзе: нельзя ставить крест на Черчесове по одной работе в сборной Казахстана
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Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе поделился мнением об увольнении специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Что касается отставки Черчесова из сборной Казахстана, такова наша тренерская работа. В любой момент тебя могут отправить в отставку из-за отрицательных результатов. Черчесов всё равно внёс свою лепту в казахстанский футбол и сборную. Но работа Станислава Саламовича в Казахстане показывает, что на первый план выходят исполнители.

Футболисты показывают результат. Если ты попадаешь в сборную, тебя не надо учить, как играть в футбол. Это как азбука. От тебя уже просто требуют результатов. Не хочу обижать казахстанских футболистов, но сегодня они уступают европейским игрокам. Поэтому им тяжело показать хороший результат, кто бы ни возглавлял сборную.

Черчесов — квалифицированный тренер. Ни у кого нет сомнений в этом. Поэтому он будет востребован, несмотря на неудачу в сборной Казахстана. Нельзя делать выводы только по одной работе и ставить крест на человеке», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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