Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер сборной России Сёмин: работу Черчесова в Казахстане можно назвать неудачной

Экс-тренер сборной России Сёмин: работу Черчесова в Казахстане можно назвать неудачной
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер национальной команды России Юрий Сёмин поделился мнением об увольнении специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Сложно было предугадать, что работа Черчесова в Казахстане получится именно такой. Казахстан изначально попал в группу, в которой практически все команды были сильнее. Но Черчесов завоевал мало очков в этой группе. Какие-то очки всё же можно было брать.

Тренер всегда уходит из команды, когда нет результата. Такова тренерская судьба. Но почему сборная выступила именно так, могут сказать сам Черчесов и игроки. Конечно, его работу в Казахстане можно назвать неудачной. Как я понимаю, от него требовали быстрого успеха. А быстрые успехи бывают очень редко. Не случились они и в этот раз», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Сборная Казахстана занимает 110-е место в рейтинге ФИФА.

Материалы по теме
Деметрадзе: Черчесову было тяжело в сборной Казахстана — не было хороших игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android