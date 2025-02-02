Экс-тренер сборной России Сёмин: работу Черчесова в Казахстане можно назвать неудачной

Экс главный тренер национальной команды России Юрий Сёмин поделился мнением об увольнении специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Сложно было предугадать, что работа Черчесова в Казахстане получится именно такой. Казахстан изначально попал в группу, в которой практически все команды были сильнее. Но Черчесов завоевал мало очков в этой группе. Какие-то очки всё же можно было брать.

Тренер всегда уходит из команды, когда нет результата. Такова тренерская судьба. Но почему сборная выступила именно так, могут сказать сам Черчесов и игроки. Конечно, его работу в Казахстане можно назвать неудачной. Как я понимаю, от него требовали быстрого успеха. А быстрые успехи бывают очень редко. Не случились они и в этот раз», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Сборная Казахстана занимает 110-е место в рейтинге ФИФА.