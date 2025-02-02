«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», у Лисандро Мартинеса подозрение на кресты

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер, Англия). «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

На 64-й минуте нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета открыл счёт. На 89-й минуте Матета оформил дубль во встрече — 2:0.

Ближе к завершению второго тайма проблемы со здоровьем появились у защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса. Аргентинский игрок почувствовал сильную боль в колене после единоборства. Мартинес плакал, когда его уносили с поля на носилках. Есть вероятность, что это травма крестообразных связок.

После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 56 очков.