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Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас, результат матча 24-го тура АПЛ, счёт 0:2, 2 февраля 2025 года

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», у Лисандро Мартинеса подозрение на кресты
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Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер, Англия). «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 64'     0:2 Матета – 89'    

На 64-й минуте нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета открыл счёт. На 89-й минуте Матета оформил дубль во встрече — 2:0.

Ближе к завершению второго тайма проблемы со здоровьем появились у защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса. Аргентинский игрок почувствовал сильную боль в колене после единоборства. Мартинес плакал, когда его уносили с поля на носилках. Есть вероятность, что это травма крестообразных связок.

После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 56 очков.

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