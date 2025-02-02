«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Брентфорд» в 24-м туре АПЛ и прервал серию поражений

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонские «Брентфорд» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, полузащитник «Брентфорда» Витали Янельт отправил мяч в свои ворота. На 87-й минуте Папе Матар Сарр удвоил преимущество гостей.

После 24 сыгранных матчей «Брентфорд» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко. «Тоттенхэм Хотспур» после аналогичного количества игр находится на 14-м месте, заработав 27 очков.