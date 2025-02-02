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«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Брентфорд» в 24-м туре АПЛ и прервал серию поражений

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Брентфорд» в 24-м туре АПЛ и прервал серию поражений
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Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонские «Брентфорд» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Янельт – 29'     0:2 Сарр – 87'    

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, полузащитник «Брентфорда» Витали Янельт отправил мяч в свои ворота. На 87-й минуте Папе Матар Сарр удвоил преимущество гостей.

После 24 сыгранных матчей «Брентфорд» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко. «Тоттенхэм Хотспур» после аналогичного количества игр находится на 14-м месте, заработав 27 очков.

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