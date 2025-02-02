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Президент ФНЛ Измайлов отреагировал на возрождение «Анжи»

Президент ФНЛ Измайлов отреагировал на возрождение «Анжи»
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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов поделился своим мнением о возрождении махачкалинского «Анжи». Клуб будет выступать в третьем дивизионе.

«Я пока не знаю, кто возрождает «Анжи». Пока не знакомы. Но знаю, что регион не принимает в этом участия — это частная инициатива. «Анжи» — большой бренд, большой клуб, который в прошлом пошумел и на российской арене, и на международном рынке. Будем надеяться, что эта история не минутная, а будет иметь большое и позитивное будущее.

В одну реку дважды не войти, вряд ли будет точно такое же повторение истории. Будет своя, не менее позитивная и захватывающая», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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