Гол Мойзе Кина помог «Фиорентине» обыграть «Дженоа» в матче 23-го тура Серии А

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джузеппе Коллу. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин. На 28-й минуте форвард Альберт Гудмундссон удвоил преимущество «фиалок». На 55-й минуте защитник «Дженоа» Кони де Винтер отыграл один мяч.

После этой победы в активе «Фиорентины» стало 39 очков. Команда из Флореции располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» с 26 очками идёт на 12-й строчке.