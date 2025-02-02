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Гол Мойзе Кина помог «Фиорентине» обыграть «Дженоа» в матче 23-го тура Серии А

Гол Мойзе Кина помог «Фиорентине» обыграть «Дженоа» в матче 23-го тура Серии А
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Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джузеппе Коллу. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Кин – 9'     2:0 Гудмундссон – 30'     2:1 де Винтер – 55'    

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин. На 28-й минуте форвард Альберт Гудмундссон удвоил преимущество «фиалок». На 55-й минуте защитник «Дженоа» Кони де Винтер отыграл один мяч.

После этой победы в активе «Фиорентины» стало 39 очков. Команда из Флореции располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» с 26 очками идёт на 12-й строчке.

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