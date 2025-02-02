«Ницца» упустила победу в концовке матча с «Тулузой» в 20-м туре Лиги 1

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Тулуза» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Тулуза» в Тулузе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Матч завершился со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился полузащитник «Ниццы» Гаэтан Лаборде, реализовав пенальти. На 85-й минуте Марк Маккензи сравнял счёт.

После 20 сыгранных матчей «Тулуза» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 26 очков. «Ницца» после аналогичного количества игр находится на пятом месте, заработав 34 очка.