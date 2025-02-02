Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» упустила победу в концовке матча с «Тулузой» в 20-м туре Лиги 1

«Ницца» упустила победу в концовке матча с «Тулузой» в 20-м туре Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Тулуза» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Тулуза» в Тулузе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Матч завершился со счётом 1:1.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Лаборде – 18'     1:1 Маккензи – 85'    

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился полузащитник «Ниццы» Гаэтан Лаборде, реализовав пенальти. На 85-й минуте Марк Маккензи сравнял счёт.

После 20 сыгранных матчей «Тулуза» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 26 очков. «Ницца» после аналогичного количества игр находится на пятом месте, заработав 34 очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android