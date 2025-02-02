«Ницца» упустила победу в концовке матча с «Тулузой» в 20-м туре Лиги 1
Поделиться
Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Тулуза» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Тулуза» в Тулузе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Матч завершился со счётом 1:1.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Лаборде – 18' 1:1 Маккензи – 85'
Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился полузащитник «Ниццы» Гаэтан Лаборде, реализовав пенальти. На 85-й минуте Марк Маккензи сравнял счёт.
После 20 сыгранных матчей «Тулуза» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 26 очков. «Ницца» после аналогичного количества игр находится на пятом месте, заработав 34 очка.
Комментарии
- 2 февраля 2025
-
20:27
-
20:20
-
20:16Шамар Николсон покинул «Спартак» Официально
-
20:14
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:34
-
19:26
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:21
-
18:16
-
18:15
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:57