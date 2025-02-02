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Гранат считает, что Помазун способен выиграть конкуренцию у Максименко в «Спартаке»

Гранат считает, что Помазун способен выиграть конкуренцию у Максименко в «Спартаке»
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Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал конкуренцию между голкиперами красно-белых Ильёй Помазуном и Александром Максименко.

«Помазун — равноценная замена Селихову, который покинул «Спартак». В сложившийся ситуации он точно нужен был команде. Думаю, Илья способен выиграть конкуренцию у Максименко. Ему надо ждать своего шанса и им воспользоваться. В большинстве случаев карьера футболистов иногда строится на ошибках конкурентов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Контракт Помазуна с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Вратарь не принял участия ни в одном из матчей нынешнего сезона. Максименко провёл 18 встреч во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».

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