«Рома» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Рома» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Микаэль Фаббри (Фаэнца Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

После 22 сыгранных матчей «Рома» располагается на девятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 30 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 53 очка. На втором месте с 50 очками в 21 игре находится миланский «Интер».