«Рома» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Рома» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Микаэль Фаббри (Фаэнца Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 22 сыгранных матчей «Рома» располагается на девятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 30 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 53 очка. На втором месте с 50 очками в 21 игре находится миланский «Интер».
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