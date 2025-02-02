«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 23-го тура Серии А

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Милан»: Меньян, Уокер, Томори, Павлович, Эрнандес, Муса, Беннасер, Рейндерс, Пулишич, Абрахам, Леау.

«Интер»: Зоммер, Павар, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес.

После 21 сыгранного матча «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.