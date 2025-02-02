«Айнтрахт» и «Вольфсбург» поделили очки в 20-м туре Бундеслиги

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом (Герольцхофен Германия). Матч завершился со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 50-й минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Айнтрахта» Тута. На 81-й минуте Джан Узун сравнял счёт.

После 20 сыгранных матчей франкфуртский «Айнтрахт» располагается на третьей строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 38 очков. «Вольфсбург» находится на 10-м месте, заработав 29 очков за аналогичное количество встреч.