Промес — о болельщиках «Спартака»: спасибо, что вы обо мне не забыли

Экс-нападающий московского «Спартака», ныне выступающий за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, Квинси Промес рассказал о своей главной мотивации.

— Что хотели бы сказать болельщикам «Спартака»?

— Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо.

— Вы действительно чувствуете эту поддержку?

— Да. Ведь я не только играю, но и просто хожу на матчи. Все знают, что у меня хороший контакт с болельщиками «Спартака».

— В чём сейчас заключается ваша главная мотивация?

— Вернуться.

— Вернуться куда?

— В Россию, — сказал Промес в эфире «Матч ТВ».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 годы. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.