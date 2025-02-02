Гендиректор «Балтики» Измайлов высказался о переизбрании Дюкова на пост президента РФС

Генеральный директор калининградской «Балтики» Наиль Измайлов высказался о переизбрании Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

— Александр Дюков остался на посту главы РФС. Как встретили эту новость?

— Отлично. Считаю, в РФС идёт правильная и планомерная работа.

— Как вы думаете, почему он был единственным кандидатом?

— Потому что работа показывает, что это правильное решение. Я не вижу смысла менять курс. Всё хорошо работает, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он возглавляет с 22 февраля 2019 года.