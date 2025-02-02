Помазун: «Урал» мне дал шанс вырасти, чтобы перейти в такой большой клуб, как «Спартак»

Новичок «Спартака» Илья Помазун, ранее выступавший в составе «Урала», высказался о времени в клубе из Екатеринбурга.

— Твой главный клуб во взрослой карьере — «Урал», за который ты провел больше 100 матчей. Что дал тебе Екатеринбург как футболисту?

— Для меня годы в «Урале» стали большим ростом. Я очень благодарен руководству клуба, которое поверило в меня, когда я никому не был нужен. Мне дали шанс вырасти, чтобы перейти сейчас в такой большой клуб, как «Спартак», — приводит слова Помазуна пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

Помазун является выпускником академии ЦСКА. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.