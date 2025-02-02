Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помазун: «Урал» мне дал шанс вырасти, чтобы перейти в такой большой клуб, как «Спартак»

Помазун: «Урал» мне дал шанс вырасти, чтобы перейти в такой большой клуб, как «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Спартака» Илья Помазун, ранее выступавший в составе «Урала», высказался о времени в клубе из Екатеринбурга.

— Твой главный клуб во взрослой карьере — «Урал», за который ты провел больше 100 матчей. Что дал тебе Екатеринбург как футболисту?
— Для меня годы в «Урале» стали большим ростом. Я очень благодарен руководству клуба, которое поверило в меня, когда я никому не был нужен. Мне дали шанс вырасти, чтобы перейти сейчас в такой большой клуб, как «Спартак», — приводит слова Помазуна пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

Помазун является выпускником академии ЦСКА. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме
Илья Помазун: смотрел, как отец играл за «Спартак» в ЛЧ, много расспрашивал его про клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android