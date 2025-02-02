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Колыванов: Сперцяну нужно 10 раз подумать, прежде чем переходить в «Лидс»

Колыванов: Сперцяну нужно 10 раз подумать, прежде чем переходить в «Лидс»
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в английский «Лидс».

«Сперцяну нужно 10 раз подумать, прежде чем переходить в «Лидс». Даже если клуб поднимется в АПЛ, это не значит, что они будут располагаться в первой шестёрке, восьмёрке или десятке. Когда футболист привыкает бороться за высокие места, ему будет потом очень тяжело психологически бороться за выживание. Ему нужно быть лидером и вести за собой команду. Если Сперцяну не хватит этого качества, ему будет тяжело в АПЛ. А в Чемпионшипе ещё жёстче — там играют на вынос, а футбола меньше в 10 раз», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Эдуард Сперцян провёл 18 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи.

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