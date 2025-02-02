«Валенсия», идущая в зоне вылета, обыграла «Сельту» в матче 22-го тура Примеры

Завершился матч 22-го тура Испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:15 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

«Валенсия» вышла вперёд под занавес первого тайма. На 44-й минуте отличился нападающий Луис Риоха. На 65-й минуте форвард «Сельты» Пабло Дуран сравнял счёт. Победу «летучим мышам» принёс гол полузащитника Хави Герры на 68-й минуте.

После этой победы в активе «Валенсии» стало 19 очков. Команда находится на 19-й строчке турнирной таблицы. «Сельта» с 25 очками идёт на 13-м месте.