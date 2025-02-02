«Это серьёзная ситуация». Тренер «МЮ» Аморим высказался о травме Лисандро Мартинеса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал травму, которую получил защитник клуба Лисандро Мартинес в матче 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:1).

«Я думаю, это серьезная ситуация. Он не только великий игрок, но и сильный персонаж в раздевалке. Он почувствовал это (травму), а когда ты игрок, ты понимаешь, когда это что-то серьезное. Мы здесь, чтобы помочь ему», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ближе к концу встречи аргентинский игрок почувствовал сильную боль в колене после единоборства. Мартинес плакал, когда его уносили с поля на носилках. Есть вероятность, что это травма крестообразных связок.

