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«Это серьёзная ситуация». Тренер «МЮ» Аморим высказался о травме Лисандро Мартинеса

«Это серьёзная ситуация». Тренер «МЮ» Аморим высказался о травме Лисандро Мартинеса
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал травму, которую получил защитник клуба Лисандро Мартинес в матче 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:1).

«Я думаю, это серьезная ситуация. Он не только великий игрок, но и сильный персонаж в раздевалке. Он почувствовал это (травму), а когда ты игрок, ты понимаешь, когда это что-то серьезное. Мы здесь, чтобы помочь ему», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ближе к концу встречи аргентинский игрок почувствовал сильную боль в колене после единоборства. Мартинес плакал, когда его уносили с поля на носилках. Есть вероятность, что это травма крестообразных связок.

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