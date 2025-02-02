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Гранат: Зиньковский не будет сразу играть в основе «Ростова» — там есть Мохеби и Роналдо

Гранат: Зиньковский не будет сразу играть в основе «Ростова» — там есть Мохеби и Роналдо
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Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат высказался о возможном трансфере вингера красно-белых Антона Зиньковского в «Ростов».

«Не думаю, что Зиньковский сразу будет играть в основе, ведь в «Ростове» есть Мохеби и Роналдо, которые знают требования главного тренера. В атаке всегда должна быть большая обойма футболистов.

Но если Антону предоставится шанс, он способен выиграть конкуренцию при должном доверии», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

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