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Шамар Николсон покинул «Спартак»

Шамар Николсон покинул «Спартак»
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Московский «Спартак» и нападающий сборной Ямайки Шамар Николсон расторгли трудовой контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Мы благодарим Шамара за время, проведённое в «Спартаке», и за вклад в завоевание Кубка России — 2022. Желаем ему успехов в продолжении карьеры!» — говорится в заявлении «Спартака».

В нынешнем сезоне Николсон сыграл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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