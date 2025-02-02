Экс-игрок «Спартака» Промес рассказал, с кем из состава красно-белых поддерживает общение

Экс-нападающий московского «Спартака», ныне выступающий за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, Квинси Промес рассказал, с кем из футболистов красно-белых он поддерживает общение. Напомним, Промес покинул «Спартак» минувшим летом.

— Вы на связи с игроками «Спартака»?

— Да, общаюсь практически со всеми. С кем созваниваюсь? Чернов, Бонгонда, Мартинс, Угальде. Повторюсь, общаюсь почти со всеми, — сказал Промес в эфире «Матч ТВ».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 годы. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.