Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Промес рассказал, с кем из состава красно-белых поддерживает общение

Экс-игрок «Спартака» Промес рассказал, с кем из состава красно-белых поддерживает общение
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий московского «Спартака», ныне выступающий за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, Квинси Промес рассказал, с кем из футболистов красно-белых он поддерживает общение. Напомним, Промес покинул «Спартак» минувшим летом.

— Вы на связи с игроками «Спартака»?
— Да, общаюсь практически со всеми. С кем созваниваюсь? Чернов, Бонгонда, Мартинс, Угальде. Повторюсь, общаюсь почти со всеми, — сказал Промес в эфире «Матч ТВ».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 годы. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.

Материалы по теме
Квинси Промес высказался об уровне лиги, в которой он играет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android