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Мостовой: Промес — один из лучших футболистов «Спартака», но как он может вернуться?

Мостовой: Промес — один из лучших футболистов «Спартака», но как он может вернуться?
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Если брать ситуацию вокруг Промеса, не понимаю, как возможно его возвращение. Но всех нюансов мы не знаем. Если говорить по-футбольному, то Промес — один из лучших футболистов «Спартака». Он бы помог команде, изголодался уже. Однако это бесполезный разговор, как Промес может вернуться?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На текущий момент 33-летний нападающий выступает в составе «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

Промес являлся игроком «Спартака» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Всего футболист провёл в Российской Премьер-Лиге 194 матча, забил 94 гола и сделал 46 результативных передач.

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