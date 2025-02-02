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Даниэль Мальдини стал игроком «Аталанты»

Даниэль Мальдини стал игроком «Аталанты»
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Итальянская «Аталанта» объявила о переходе полузащитника Даниэля Мальдини из «Монцы». По данным авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 10 млн, а контракт рассчитан до лета 2029 года.

«Семья Перкасси, семья Пальюка и весь клуб «Аталанта» от всей души приветствуют Даниэля и желают ему всего самого наилучшего — личного и командного — в футболке «нерадзурри», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Мальдини является воспитанником «Милана», в составе которого дебютировал в Серии А в возрасте 18 лет в 2020 году. Полузащитник успел поиграть за «Специю» и «Эмполи» на правах аренды. 14 октября 2024 года он дебютировал за основную сборную Италии в победном матче с Израилем (4:1) в Лиге наций УЕФА

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