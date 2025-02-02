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Гладилин: Николсон — высокооплачиваемый легионер, неправильно держать его для ротации

Гладилин: Николсон — высокооплачиваемый легионер, неправильно держать его для ротации
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об уходе нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона из московского клуба.

«Шамар — сформировавшийся футболист, легионер. Он проиграл конкуренцию Угальде, а держать такого форварда для ротации — неправильно. Да и не думаю, что Николсону интересен подобный вариант. Правильное решение. В последней игре Шамара было видно, что он хочет играть, проявить себя.

Но Николсон давно в команде, проиграл конкуренцию. Станкович будет делать ставку на Угальде. Это высокооплачиваемый легионер. Плюс «Спартак» хочет привезти форварда, так что третий был бы лишним», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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