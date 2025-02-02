«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Парти забил второй гол «канониров»

В эти минуты проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 57-й минуте центральный полузащитник «Арсенала» Томас Парти вновь вывел «канониров» вперёд.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 47 очков за 23 матча. «Манчестер Сити» заработал 41 очко после 23 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 56 очков за 23 игры.