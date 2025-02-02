«Милан» — «Интер»: Рейндерс открыл счёт на 45-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Милан» и «Интер». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.
На 45-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт.
После 21 сыгранного матча «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.
- 2 февраля 2025
-
21:55
-
21:49
-
21:45
-
21:37
-
21:31
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
21:00Даниэль Мальдини стал игроком «Аталанты» Официально
-
20:50
-
20:49
-
20:44
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:27
-
20:20
-
20:16Шамар Николсон покинул «Спартак» Официально
-
20:14
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:34
-
19:26
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:14