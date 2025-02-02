«Милан» — «Интер»: Рейндерс открыл счёт на 45-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Милан» и «Интер». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

На 45-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт.

После 21 сыгранного матча «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.