В «Арисе» высказались о будущем Александра Кокорина

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе высказался относительно будущего российского нападающего Александра Кокорина.

«Без комментариев. Но мы Сашей довольны, он проводит результативный сезон и является одним из лучших форвардов чемпионата», — приводит слова Гогнидзе Legalbet.

Александр Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

После 21 сыгранного матча «Арис» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра.